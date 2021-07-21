Улицу Комсомольскую в Уфе полностью откроют для проезда 1 сентября

фото: мэрия Уфы

Движение по проезжей части улицы Комсомольской в Уфе, которая сейчас частично находится на реконструкции, будет полностью открыто 1 сентября. Об этом 21 июля на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по строительству и ремонту дорог города Константин Паппе.

– Ко Дню знаний также будут завершены работы по устройству тротуаров около общеобразовательных и медицинских учреждений. На остальных участках тротуары, наружное освещение и системы видеонаблюдения будут устроены к концу ноября, – отрапортовал чиновник.

Главный дорожник Уфы добавил, что сейчас выполняется большой объем работ на участке Комсомольской от 50 лет СССР до Лесотехникума – там выносят силовые электрические кабели общей протяженностью 27 километров.