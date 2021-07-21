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Общество21 июля 2021 8:33

Уфа побила температурный рекорд, державшийся 17 лет

Столбики термометров на аэрологической станции показали +34,5°
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Такого жаркого 20 июля в Уфе еще не было

Такого жаркого 20 июля в Уфе еще не было

Днем 20 июля в Уфе был побит температурный рекорд, державшийся 17 лет. Об этом сообщил Башгидромет.

– На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха , который составил +34,5°. В 2004 году в этот день максимальная температура воздуха повышалась до +33,4°, – передали синоптики.

В ближайшие три дня специалисты обещают почти такую же жаркую дневную погоду – от +27° до +34° (ночью температура составит +15, +20°). Кратковременные дожди на территории республики сохранятся. Местами прольют ливни и выпадет град. Ветер будет колебаться между умеренным и сильным.