Уфа побила температурный рекорд, державшийся 17 лет

Такого жаркого 20 июля в Уфе еще не было

Днем 20 июля в Уфе был побит температурный рекорд, державшийся 17 лет. Об этом сообщил Башгидромет.

– На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха , который составил +34,5°. В 2004 году в этот день максимальная температура воздуха повышалась до +33,4°, – передали синоптики.

В ближайшие три дня специалисты обещают почти такую же жаркую дневную погоду – от +27° до +34° (ночью температура составит +15, +20°). Кратковременные дожди на территории республики сохранятся. Местами прольют ливни и выпадет град. Ветер будет колебаться между умеренным и сильным.