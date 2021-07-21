Жительница Башкирии пожаловалась, что ее ребенок травмировался на детской площадке

Сейчас опасную горку огородили лентой. Фото: соцсети

Жительница Мелеуза возмутилась состоянием детского игрового городка в своем парке. На странице в соцсетях Радия Хабирова женщина выложила фотографию сломанной детской горки, на которой во время прогулки покалечился ее ребенок.

- На детской площадке сзади Дворца творчества стоит комплекс с горкой, неужели нельзя следить за площадкой? Туда ходят очень много детей, сегодня мой ребёнок упал промежностью на железную балку, почему не ремонтируют? Кто ответственный за эту площадку? – возмутилась Татьяна Щ.

На жалобу горожанки оперативно отреагировали в администрации. Глава Мелеуза Рустэм Шамсутдинов пообещал женщине, что уже в самое ближайшее время детской площадкой займутся рабочие.

- В ближайшие дни игровые элементы на детской площадке починим. А пока огородили лентой. Благодарим за информацию, - заверил чиновник.