В одном из городов Башкирии подростков застали за непристойным занятием

Ребят засняла камера видеонаблюдения на подъездной двери. Фото: соцсети

Житель Стерлитамака пожаловался на подростков, которые ночью проникли в подъезд многоэтажки на проспекте Октября и устроили там настоящий погром. Не стесняясь камер видеонаблюдения, установленных на дверях подъезда и в лифте, ребята разрисовали стены и сбрасывали с балкона мусор.

- Кидали яйца на автомобили, написали чёрным маркером в лифте! – возмущается мужчина.

С утра автовладельцев ожидал неприятный сюрприз. Фото: соцсети

Фотографии юных хулиганов житель Стерлитамака разместил в соцсетях в надежде, что родители узнают своих отпрысков и серьезно поговорят с ними. В полицию мужчина обращаться не стал, решив сначала ограничиться предупреждением.

Большинство комментаторов возмутились поведением молодых людей и посоветовали в следующий раз сразу вызывать полицию, чтобы хулиганов поставили на учет.