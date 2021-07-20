В Уфе будут судить экс-директора управляющей компании, скрывшего от налоговой 2,3 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе перед судом предстанет бывший директор управляющей компании – его обвиняют в сокрытии денежных средств от уплаты налогов. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 60-летний управляющий знал, что у его компании есть задолженность по налогам на сумму более 2,4 млн рублей, и поэтому все расходные операции находятся под запретом налоговой службы. Несмотря на это с марта 2018 по май 2019 директор направлял письма в адрес контрагента, у которого имелась дебиторская задолженность перед компанией, чтобы тот перечислял деньги за ранее оказанные услуги на счета других компаний, состоящих с управляющей компанией в договорных отношениях. Общая сумма расчетов превысила 12 млн рублей.

- Преступные действия обвиняемого повлекли сокрытие денежных средств в общей сумме свыше 2,3 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на предъявленное обвинение, экс-директор управляющей компании своей вины не признал. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.