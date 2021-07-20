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Происшествия20 июля 2021 19:20

«Въехали в палатку, где спали дети!»: житель Башкирии пожаловался на испорченный отдых из-за пьяного водителя

По словам мужчины, водитель даже не извинился за случившееся
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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По словам мужчины, парочка пыталась предложить ему деньги, лишь бы он не вызывал полицию. Фото: соцсети

По словам мужчины, парочка пыталась предложить ему деньги, лишь бы он не вызывал полицию. Фото: соцсети

Едва не окончился трагедией отдых для 28-летнего жителя Стерлитамака, который вместе с семьей отправился отдыхать на Нугушское водохранилище. Вот только долгожданный отдых был испорчен – рядом на отдых остановилась парочка, которая перебрала с алкоголем и начала себя неадекватно вести. О своих «приключениях» мужчина подробно рассказал в местной «подслушке» в соцсетях.

- Данные «фрагменты» нажрались в слюни, сели за руль и, сдавая задним ходом, въехали в палатку, в которой спали трое детей! Чудом никто не пострадал, за исключением сильного испуга и пережитого нами стресса! После чего был вызван экипаж ГАИ, данную машину эвакуировали и обещали довести дело до конца, вплоть до лишения прав. Самое удивительное что эти <…> даже не видели никакой проблемы – мол, не задавили же. А эта неадекватная <…> даже имела наглость предлагать нам деньги, чтобы мы не вызывали ГАИ! – возмущается Федор С.

Мужчина выразил благодарность сотрудникам полиции, которые быстро приехали на место происшествия и увезли машину. Сейчас житель Стерлитамака и его семья приходят в себя после пережитого стресса и надеются, что неадекватных соседей по отдыху все же привлекут к ответственности.