«Жила с большой болью в груди»: в Башкирии по вине 17-летнего водителя погибла молодая девушка

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В Белорецком районе Башкирии сегодня ночью произошло смертельное ДТП. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все случилось около села Тирлянский, на мосту через реку Тирлянка. Отечественная «семерка», которой управлял 17-летний подросток, врезалась в бетонное ограждение моста. В итоге 21-летняя пассажирка «семерки» от полученных травм скончалась на месте. Сам водитель и еще один 17-летний пассажир получили серьезные ушибы и переломы, и их увезли в больницу.

Позже выяснилось, что у несовершеннолетнего водителя не было водительских прав. Более того, в марте его уже привлекали к административной ответственности за то, что садился за руль без прав и в нетрезвом виде. Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

Погибшей пассажиркой оказалась 21-летняя жительница Тирлянского Екатерина М. Родные вспоминают ее только добрыми словами – как добрую, порядочную трудолюбивую девушку, которая пережила много боли и потерь в своей жизни.

- Погибла честная, добрая и искренняя девушка, которая пережила смерть ни одного, а нескольких родных людей. С большой болью в груди. Давайте пожелаем ей, земли пухом и царствия небесного! – скорбит друг Екатерины Павел Севостьянов.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей девушки.