В Башкирии благодаря санавиации врачи спасли новорожденных близнецов

Фото: Больница г. Кумертау и Куюргазинского района

В Кумертау благодаря санавиации врачи спасли новорожденных близнецов. Как рассказали представители больницы Кумертау и Куюргазинского района, вечером 18 июля в клинике родилась двойня – мальчик и девочка. Малыши родились недоношенными, поэтому легкие одного из них оказались недостаточно зрелыми для самостоятельного дыхания, и новорожденным требовалась кислородная поддержка.

Врачи обратились в РДКБ, где было принято решение о немедленной эвакуации в Уфу под наблюдение неонатологов, и уже на следующий день детей на медицинском вертолете доставили в республиканскую клинику. Сейчас жизни маленьких пациентов уже ничего не угрожает.

- Подобные вылеты по Башкирии к детям ставятся в приоритет, и вертолет предоставляется сразу. Благодаря слаженной работе службы охраны здоровья детей в нашей республике маршрутизация недоношенных и маловесных детей между различными уровнями не вызывает нареканий, - рассказала врач-анестезиолог Айзиля Абдуллина.