Под окнами одной из уфимских многоэтажек прохожие обнаружили тело молодого мужчины

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Сегодня утром в Уфе жители многоэтажки на улице Черниковской обнаружили под окнами дома тело молодого мужчины. Очевидцы отмечают, что на вид погибшему около 30 лет, он был в одежде, но что случилось – никто ответить не смог.

В региональном Следкоме на запрос «КП-Уфа» информацию о происшествии подтвердили.

- По факту обнаружения тела мужчины на улице Черниковской проводится проверка. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства смерти. По предварительным данным признаков криминального характера не установлено, - уточнили в пресс-службе ведомства.