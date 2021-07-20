Скоропостижно скончался известный в Башкирии молодой видеооператор

Коллеги отзываются об Ильнуре как талантливом человеке с большим сердцем

В Башкирии ушел из жизни знаменитый теле- и видеооператор Ильнур Зиязетдинов, ему должно было исполниться всего 34 года.

Как рассказал друг, Ильнур Зиязетдинов очень долгое время болел – у него были проблемы с печенью, и даже пробыл в коме почти месяц. И вот, казалось бы, появилась надежда – Ильнур пришел в сознание и пошел на поправку, болезнь неожиданно забрала его жизнь.

- Невозможно поверить. Он был светлым и добрым человеком. Совсем недавно говорили с ним по телефону – казалось, все будет хорошо… - скорбит друг Ильнура Зиязетдинова Марат Юнусов.

Ильнур Зиязетдинов родился в актерской семье и все детство провел с родителями на гастролях, поэтому уже с ранних лет точно знал, что посвяти себя искусству. Он окончил операторский курс Санкт-Петербургского института, после чего много лет трудился на главном канале республики - «БСТ», детском канале «Тамыр». После вернулся в родной город, где работал старшим оператором в городской телекомпании «Салават». Последним местом работы Ильнура Зиязетдинова стал культурно-досуговый центр «Агидель», где он работал оператором концертов и мероприятий.

- С его приходом появились интересные и современные сюжеты о жизни коллективов. У него было много планов в работе ДК, которым так и не было суждено исполнится… Весь коллектив скорбит о невосполнимой утрате, - грустят коллеги талантливого видеооператора.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье и близким Ильнура Зиязетдинова