«Я чуть не обожглась»: уфимка пожаловалась на включенное отопление в автобусе в 30-ти градусную жару

«Башавтотранс» быстро среагировал на жалобу женщины и пообещал разобраться, а «позже предоставить ответ».

Уфимка Альмира Жидкова в соцсетях пожаловалась на вопиющий случай, произошедший сегодня, 19 июля, в 51-ом автобусе. Со слов женщины, она ехала в общественном транспорте в районе 12 часов, в салоне нечем было дышать – работало отопление.

- Включено в салоне отопление, нечем дышать, я чуть не обожглась. Это что за испытание для пассажиров? – написала она, приложив билет, на котором указан и номер автобуса.

«Башавтотранс» быстро среагировал на жалобу женщины и пообещал разобраться, а «позже предоставить ответ».

На тот же маршрут были и другие жалобы. Горожане не могли уехать, автобуса с утра попросту не было.

- Что за безобразие сегодня творилось с утра с 51-ым маршрутом? Час ждали на округе Галле в сторону Монумента, в результате так и уехали на такси. У многих сегодня так-то рабочий день! На работу вместо семи приехала чуть не в восемь! – возмутилась Наталья Гильманова.