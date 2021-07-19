Тело молодого парня обнаружили под мостом на реке Белой в Уфе

Спасатели в очередной раз убедительно просят не купаться в «диких» местах, особенно в нетрезвом виде.

Около 4 часов дня сегодня, 19 июля, в реке Белой в районе Бельского моста утонул 28-летний парень. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, молодой человек отдыхал на несанкционированном пляже. Его тело нашли в двухстах метрах ниже по течению от городского пляжа «Солнечный».

Дежурные спасатели, что были недалеко от места ЧП, пытались найти его в воде и оказать помощь. В течение 15 минут они вместе с очевидцами ныряли в поисках тела до глубины в три метра, но все тщетно.

В 18:30 тело парня обнаружили водолазы. По предварительной информации, погибший купался в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели в очередной раз убедительно просят не купаться в «диких» местах, особенно в нетрезвом виде.