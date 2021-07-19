Уфимец пожаловался Хабирову на опасный участок дороги в городе

Для наглядности автор приложил фото и отметил на нем опасное место.

Бдительный уфимец Михаил пожаловался на странице Радия Хабирова на опасный участок дороги, который возник на перекрестке улицы 50 лет СССР и проспекта Октября.

Со слов автомобилиста, здесь сильно просело дорожное полотно. Для наглядности он приложил фото и отметил на нем опасное место.

- Прошу принять меры, проседание уже не соответствует стандартам и создает аварийные ситуации. Две недели назад его не было, ощущение что скоро будет провал, могут пострадать машины или люди, - написал горожанин.

На просьбу Михаила разобраться быстро среагировали сотрудники пресс-службы мэрии Уфы. Талгат Зайнуллин, начальник информационно-аналитического управления, прокомментировал, что информацию передали дорожным службам.