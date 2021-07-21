В Башкирии управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей за разрушающийся дом

Предприятие выплатило штраф и сейчас занимается устранением нарушений

В башкирском селе Иглино управляющую компанию «Правда» оштрафовали на 150 тысяч рублей. Поводом для взыскания денег стало неудовлетворительное состояние многоквартирного дома, за который отвечала организация. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В многоквартирном доме по улице Урманской выявлены трещины в фундаменте и на стенах подъездов, отслоение штукатурки и краски на лестничной клетке, неисправное состояние входных групп, отсутствие освещения в местах общего пользования, – пояснили в надзорном ведомстве.

По инициативе прокуратуры компанию и ее руководителя привлекли к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Предприятие было оштрафовано на 150 тысяч рублей. Его директору вынесли представление об устранении нарушений – пока требование выполнено частично, однако прокуратура следит за ситуацией.