Туристка из Уфы погибла в тысячах километров от дома

Сотрудники СК назначили судебные экспертизы и опрашивают очевидцев

16 июля в Магаданской области во время сплава по реке погибла 46-летняя туристка из Уфы. Об этом сообщил региональный следственный комитет.

Жительница башкирской столицы была в составе туристической группы, которая на лодках сплавлялась по рекам Малтан и Хета. В какой-то момент плавсредство, в котором находилась уфимка, опрокинулось. Женщина оказалась в воде, не смогла выплыть и погибла.

По факту несчастного случая Следственный комитет Магаданской области проводит проверку. Сотрудники ведомства назначили судебные экспертизы и опрашивают очевидцев.