В башкирском городе две женщины набросились с ножами на своих возлюбленных

По обоим происшествиям полицейские проводят проверку

В башкирском городе Салавате две местные жительницы набросились с ножами на своих мужчин. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

Первый случай произошел под утро 18 июля. Во время застолья с алкоголем 40-летняя горожанка поссорилась с 43-летним супругом и ударила его ножом в спину. Мужчину доставили в больницу с непроникающим ранением.

В тот же самый день был зафиксирован почти идентичный инцидент. 31-летний мужчина и его 35-летняя сожительница перебрали со спиртным, и последняя порезала спину своего друга ножом.

По обоим фактам проводятся проверки, по завершении которых будет принято процессуальное решение, отметили в МВД.