Уровень реки Белой в Уфе приближается к историческому минимуму

По состоянию на 19 июля уровень реки Белой у Монумента дружбы составил «минус» 147 см

Уровень реки Белой в Уфе снижается – до исторического минимума ей осталось девять сантиметров. Об этом сообщил «Башинформ».

По состоянию на 19 июля уровень реки Белой у Монумента дружбы составил «минус» 147 см от нуля поста. Только за последний месяц водоем стал ниже на 50 см. Исторический минимум – «минус» 155 см – держится с конца сентября 2010 года.

Экстремальное понижение реки негативно влияет на биосферу, а также может привести к ухудшению качества воды и остановить перевозки судов. При этом проблем со снабжением водой потребителей быть не должно – за последние 10 лет профильные предприятия провели серьезную модернизацию. В этом уверили в Камском бассейновом водном управлении.