Башкирия в прошлом году получила из федерального бюджета более 96 млрд рублей

В 2019 году федеральных денег Башкирии выделяли в два раза меньше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2020 году Башкирия получила 96,1 млрд рублей из федерального бюджета, рассказали «КП-Уфа» в региональном Минфине. Как пояснили в финансовом ведомстве, по сравнению с 2019 годом эта сумма выросла почти в два раза или на 45,3 млрд рублей.

В Минфине Башкирии отметили, что в республиканский бюджет из федеральной казны поступило дотаций на 39,5 млрд рублей (41,1% от общей суммы). Субсидии составили 22,7 млрд рублей (23,6%), субвенции – 17,1 млрд рублей (17,8%). Иные межбюджетные трансферты составили 16,8 млрд рублей или 17,5% от общей суммы.

Федеральные деньги поступили в прошлом году на «латание дыр» из-за падения налоговых сборов, а также на борьбу с коронавирусом: на оснащение коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты и стимулирующие выплаты для врачей и медработников. Часть денег потратили на компенсации за неиспользованные отпуска медперсоналу и социальным работникам, а также на пособия по безработице и покупку медицинской аппаратуры и лекарств. Среди расходов из федеральной казны есть такие строки как поддержка реального сектора экономики, реализация Национальных проектов и социальная поддержка населения.