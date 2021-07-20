Стало известно, в каком министерстве Башкирии больше всего чиновников

В Минфине Башкирии утверждают, что за последний год расходы на чиновников снизились Фото: Артем КИЛЬКИН

Как выяснилось, больше всего чиновников в Башкирии работают в госкомитете республики по делам юстиции. Именно на обеспечение работы этого госоргана в 2021 году было выделено больше всего денег из республиканского бюджета, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе регионального Минфина. При этом, в финансовом ведомстве пояснили, что в эти расходы включены средства на обеспечение работы аппарата мировых судей во всех районах Башкирии.

Также в Минфине республики пояснили, что в этом году власти провели «мероприятия по оптимизации» расходов на содержание органов исполнительной власти. Поэтому денег на работу башкирских чиновников в 2021 году было выделено меньше, чем в 2020-м. О каких конкретно суммах идет речь в министерстве финансов Башкирии не пояснили.