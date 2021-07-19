Власти Башкирии потратят в этом году на поддержку льготников 38 млрд рублей

Меньше денег из казны потратят только на сферу образования Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным министерства финансов Башкирии в прошлом году на социальную поддержку из республиканского бюджета потратили 38,1 млрд рублей. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе регионального Минфина, в 2021 году на эти же цели выделят 38 млрд рублей. Поддержку от государства получат льготники и безработные.

В частности, деньги от государства в этом году, как и годом ранее, получат безработные, пожилые жители Башкирии, в том числе ветераны, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи и малоимущие жители.

Кроме того, в Минфине отметили, что выплаты из региональной казны полагаются пострадавшим от радиации, гражданам, награжденным знаком «Почетный донор», жителям республики, нуждающимся в улучшении жилищных условий, получателям бесплатные лекарства и лечебное питание, а также сиротам.

В первом полугодии 2021 года власти Башкирии уже потратили на социальную поддержку 32,7 млрд рублей. Чуть меньше из башкирской казны потратили на образование – 31,5 млрд рублей, на третьем месте по расходам бюджета сфера здравоохранения – 13,6 млрд рублей.