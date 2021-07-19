Власти Башкирии назвали сумму государственного долга республики

Недавно власти разместили облигации на 10 млрд рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минфине Башкирии рассказали «КП-Уфа», что на 1 июля 2021 года объем государственного долга республики составил 21 млрд рублей. Кроме того, 13 июля власти разместили гособлигации на сумму еще 10 млрд рублей. В ценные бумаги смогут инвестировать на пять лет по ставке 7,65% годовых.

Таким образом, на сегодняшний день общая сумма госдолга Башкирии должна составить 31 млрд рублей.

В министерстве финансов Башкирии «КП-Уфа» также пояснили, что ранее Госсобрание-Курултай принял республиканский закон, согласно которому верхний предел госдолга на 1 января 2022 года был установлен на отметке 32,6 млрд рублей.