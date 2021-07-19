Уфимец выиграл 12,7 млн рублей и не знает об этом

Победителю достался приз в размере 3 963 348 и суперприз – 8 808 352 рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

17 июля житель Уфы выиграл в лотерею «Спортлото» 12,771 млн рублей. Счастливчик еще не дал о себе знать и не обратился за деньгами. Об этом сообщила пресс-служба Гослото.

– Победителю достался приз в размере 3 963 348 руб. и суперприз – 8 808 352 руб. Счастливчику невероятно повезло благодаря тому, что во втором поле билета он отметил больше одного числа, – отметили представители лотерейного бренда.

Известно, что уфимец купил билет за 80 рублей на сайте «Столото». Он угадал все числа выигрышной комбинации 26, 7, 19, 13, 4 в первом поле билета и 2 – во втором.