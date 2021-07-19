«Салават Юлаев» подписал олимпийского чемпиона Андрея Зубарева

фото: сайт ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» обменялся игроками с московским «Спартаком». Уфимский клуб пополнит защитник Андрей Зубарев, в обратном направлении проследует Дмитрий Коробов. Об этом сообщила пресс-служба «СЮ».

Зубарев является воспитанником спортшколы «юлаевцев». В 2018 году он стал олимпийским чемпионов в составе сборной России. Спортсмен за свою карьеру, помимо «Салавата Юлаева» и «Спартака», успел сыграть за «Ак Барс», «Атлант», «Атланта Трешерз», «Чикаго Вулвз» и СКА.

Статистика в КХЛ: 613 матчей, 128 (31+97) набранных очков, 372 штрафные минуты, 401 силовой приём, 431 заблокированный бросок.