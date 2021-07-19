Власти Башкирии рассказали, в каких районах погибло больше всего озимых посевов

В Башкирии в этом году озимые зерновые культуры сохранились на площади всего 363 тысячи гектаров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как известно, каждую осень аграрии засевают поля озимыми культурами, которые дают всходы уже в конце весны. Таким образом фермеры собирают фактически два урожая в год – летом и осенью. В Башкирии в этом году озимые зерновые культуры сохранились на площади всего 363 тысячи гектаров, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Минсельхоза республики. Как отметили в ведомстве, на площади порядка 35 тысяч гектаров пересеяли яровые культуры.

Среди причин, по которым за зиму в Башкирии погибли озимые культуры, в Минсельхозе назвали промерзание почвы, бесснежный декабрь 2020 года, ледяная корка в феврале 2021 года и выпревание почвы.

По данным министерства сельского хозяйства республики, в 2021 году больше всего озимых культур погибло на полях Миякинского (2,8 тысяч га), Благоварского (2,5 тысяч га), Шаранского (2,46 тысяч га), Давлекановского (2,075 тысяч га) и Буздякского (1,9 тысяч га) районов.