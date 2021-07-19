Антитела к коронавирусу были обнаружены почти у половины обследованных уфимцев

За прошлый месяц в Уфе было проведено более трех тысяч тестов на антитела к COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе за июнь антитела к коронавирусу были обнаружены у 48,4% обследованных горожан. Всего было проведено более 3,3 тысячи тестов. Об этом со ссылкой на компанию «Инвитро» сообщает «РБК-Уфа».

В июне 2020 года антитела к инфекции были только у 9,8% пациентов медучреждения, в октябре 29,8%, в январе 2021-го этот показатель превысил 40%. В возрастном разрезе иммунитет к COVID-19 чаще всего обнаруживался у людей от 18 до 45 лет (48%) и от 40 до 65 лет (40%).

Среди городов Поволжья по наличию антител у граждан лидирует Самара – здесь в июне положительные тесты сдали 63% обследованных, на втором месте находится Казань – 58,8%.