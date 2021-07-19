В Башкирии к середине недели резко изменится погода

В среду в Башкирии пройдут ливни, а местам - град

В Башкирии к середине текущей недели резко изменится погода. Синоптики Башгидромета дали новый прогноз.

Сегодня, 19 июля, местами по региону пройдет кратковременный дождь с грозой и сильным ветром. Температура воздуха днем составит 27-32°.

Завтра, 20 июля, в республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер будет дуть с юга. Ночью похолодает, 13-18°, днем солнце прогреет воздух до 29-34°.

В среду, 21 июля, погода резко поменяется. В Башкирии снова ожидаются ливни, грозы и даже град. Ветер во время неблагоприятных явлений усилится до порывистого. Столбики термометров при этом останутся на прежних значениях: ночью 15-20°, днем 29-34°.