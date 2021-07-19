Пьяный водитель «Ауди» насмерть сбил пенсионера в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В полдень 18 июля в Стерлитамакском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось на первом километре автодороги Октябрьское-Максимовка: 47-летний местный житель за рулем Audi A4 совершил наезд на 66-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, – передали в ГИБДД РБ.

За прошедшие сутки это единственное смертельное ДТП на территории Башкирии. В еще восьми авариях пострадали десять человек.