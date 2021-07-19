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Происшествия19 июля 2021 7:23

Лже-сотрудник банка «развел» жительницу Башкирии на 877 тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере»
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Полицейские повторяют: чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка

Полицейские повторяют: чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На днях в полицию обратилась жительница Бижбулякского района, которая пожаловалась, что у нее с карты пропала огромная сумма денег. В беседе с полицейскими женщина призналась, что ей позвонили с неизвестного номера: мужчина, представившись сотрудником банка, заявил, что прямо сейчас злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя, и чтобы обезопасить сбережения, их нужно срочно перевести на другой банковский счет, который ей продиктуют. В итоге деньги действительно ушли мошенникам, а в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а личности аферистов сейчас устанавливаются.

Похожий случай произошел в Уфе: 36-летняя местная жительница решила подзаработать на финансовом онлайн-рынке, но она наткнулась на мошенников и лишилась 677 тысяч своих накоплений.

- Серьезная финансовая потеря заставила жительницу города обратиться за помощью в полицию, - подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии.