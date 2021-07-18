«Так выглядит ковид»: житель Башкирии похвастался необычным «уловом» во время рыбалки

Фото: соцсети

Необычный улов попался на удочку жителю села Месягутово: фотографию странного существа, напоминающего представителя членистоногих, с небольшими клешнями, мужчина выложил в социальных сетях с просьбой помочь опознать «зверька».

- Вчера ходил порыбачить, и мне на удочку попался вот такой зверёк. Когда снимал его, он даже слегка ущипнул меня за палец своими клешнями. Подскажите что это. Просто сам такое в первый раз вижу, - написал мужчина.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что несмотря на свой угрожающий внешний вид, это обычная личинка стрекозы. Некоторые предположили, что это речная креветка или скорпион, а кто-то и вовсе заявил, что «так выглядит ковид».