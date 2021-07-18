Жителей Башкирии предупредили об опасных паразитах, нападающих во время купания

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Жителей Башкирии предупредили об опасности, которая может подстерегать их во время купания в водоемах со стоячей водой. Речь идет об церкариях – мелких паразитах-гельминтах, которые встречаются у водоплавающих птиц. Конечно, сквозь человеческую кожу паразиты проникнуть не могут, но вот вызвать так называемую «болезнь купальщиков» или церкариоз – могут запросто. Основные симптомы заболевания – сыпь (в основном, на открытых участках тела), сильный зуд, покалывание и покраснение кожи, реже – кашель и повышение температуры.

Как сообщает издание «На земле Салавата», участились случаи церкариоза при купании в водоемах на границе Башкирии и Челябинской области. Например, несколько отдыхающих на озере Талкас отметили, что после купания у них появились странные высыпания.

- Хоть церкарии и не особо опасны, лучше обезопасить себя от встречи с паразитами и тщательно выбирать место для купания. Например, если на берегу много улиток, то, скорее всего, вода будет заражена личинками. Также паразиты часто встречаются в озерах, которые облюбовали водоплавающие птицы. Поэтому лучше держаться подальше от неглубоких озер с теплой стоячей водой, слишком илистым дном и большим количеством водорослей, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» врач-инфекционист Регина Башарова.