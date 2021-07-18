Эксперт рассказал, какими продуктами чаще всего травятся летом жители Башкирии

Мороженое в жару, как и любые молочные продукты, может быть весьма опасным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт рассказали, какими продуктами чаще всего травятся летом жители Башкирии. Как оказалось, отравиться можно не только несвежим шашлыком или пирожным с прокисшим кремом, но даже мороженым и творожным сырком.

Как рассказал в беседе с изданием Mkset кандидат биологических наук Уфимского колледжа отраслевых технологий Артем Слинкин, когда мороженое хранится в морозилке, микробы в нем не размножаются. Но если хранить мороженое на полках холодильника, особенно, рядом с сырой курицей или мясом, или есть его немытыми руками, то можно оказаться на больничной койке с отравлением. Кроме того, в мороженом содержится большое количество сахара и молочного жира, которые могут стать благоприятной питательной средой для микроорганизмов.

Опасность могут представлять и сладкие творожные сырки, которые могут стать причиной отравления, если хранить их неправильно и не следить за сроком годности. Поэтому при наличии кислого запаха или подозрительного вкуса, лучше не рисковать и отправить лакомство в мусорную корзину.

Особое внимание эксперт уделил куриным яйцам, которые часто становятся источником сальмонеллеза, поэтому перед употреблением их необходимо тщательно вымыть водой с содой. А если все же отравления избежать не удалось, то ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а немедленно обратиться за медицинской помощью.