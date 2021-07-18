Пятеро жителей Башкирии скончались от ковида, еще 246 заболели

Ежедневно от последствий вируса умирают 5-6 жителей республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии снова поставлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки болезнь обнаружена еще у 246 человек, общее число инфицированных в республике приближается уже к 45 тысячам – 44972 человек. Большая часть заболевших находятся на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой. Еще пятеро скончались от осложнений, а всего жертвами вируса стали уже 688 жителей республики. С выздоровлением за сутки выписались 118 пациентов – всего победить вирус смогли 41688 человек.

Напомним, вчера в Уфе смогли привиться сразу 100 работников различных организаций Демского района. Людей привезли на автобусах в новый мобильный пункт вакцинации, открывшийся в конгресс-холле «Торатау». Отметим, что самый крупный пункт вакцинации во всем ПФО - за день там могут привиться до 1,5 тысяч человек.