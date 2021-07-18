В Башкирии открыли для экскурсий водонапорную башню, которую построили 105 лет назад

Башню построили в далеком 1916 году. Фото: Андрей Иванюта

В Белорецке откроется для экскурсий одна из самых старых водонапорных башен в республике. Ее построили еще в 1916 году, и сейчас водонапорная башня является не только памятником промышленной архитектуры, но и одним из символов города.

Как рассказал глава белорецкой администрации Андрей Иванюта у себя на странице в соцсетях, изначально башня служила для накачивания воды из городского пруда.

- На высоте 18 метров стальная ёмкость, из которой по трубам вода поступала к ближайшим строениям Верхнего селения. Смотровая площадка служила для пожарного надзора. При пожаре вывешивались бычьи пузыри (ночью фонари). Это служило сигналом пожарным, - рассказал Иванюта.

Лестница, ведущая наверх, очень крутая, поэтому детям до 14 лет подниматься будет запрещено. Фото: Андрей Иванюта

Последний раз вода из башни подавалась еще в 1956 году, после чего башню закрыли. В 2021 году местные власти решили сделать из нее смотровую площадку, ведь с башни открывается чудный вид на окрестности, в частности – на знаменитую Малиновую гору.

Посетить с экскурсией башню жители республики смогут уже с 21 июля, вот только детям до 14 лет вход пока ограничат. Дело в том, что лестница очень крутая, поэтому маленькие дети могут упасть и покалечиться. Все подробности чиновник пообещал сообщить позже отдельным постом.