В Башкирии назвали города с «напряженкой» рабочих мест

Фото: Дмитрий БРУШКО

В Министерстве семьи и труда Башкирии рассказали о самых «напряженных» в плане нехватки рабочих мест в республике. Как сообщает издание UfacityNews.ru, в лидерах оказалась Агидель с показателем 4,8 – то есть примерно 5 человек претендуют на одну вакансию. На второе место вышли Янаул и Янаульский район с показателем 1,7 на вакансию. На третьем месте очутились Туймазы и Туймазинский район – 1,6.

Четвертое место в списке городов с «напряженкой» рабочих мест поделили Белорецк и Дюртюли, а также их прилегающие районы, с показателем 1,5, а замыкает пятерку лидеров Ишимбай и прилегающий район, где на одну вакансию в среднем приходится 1,3 случаев незанятых.

А вот где работы точно хватает, так это в Сибае, там на одну вакансию приходится только 0,2 претендента. Неплохо с занятостью и в Уфе: тут на одно предложение приходится по одному человеку. В среднем же показатель по Башкирии составляет 1,1.