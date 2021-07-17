На реке Уфе пропал 22-летний парень. Спасатели полагают, что его унесло течением

фото: УГЗ по Уфе

На реке Уфе в районе Каменной переправы пропал 22-летний парень. Последний раз друзья видели его вечером 15 июля, когда он пытался переплыть с одного берега на другой. Спасатели узнали об исчезновении молодого человека только сегодня утром. Водолазы все еще не могут его найти, сообщило Управление гражданской защиты города.

– В течение дня водолазы обследовали несколько участков водоема общей сложностью 6 750 кв. метров, но пропавшего парня не обнаружили. Поиски осложняются тем, что очевидцы затрудняются назвать хотя бы ориентировочно сектор, где в последний раз видели молодого человека, – отметили в аварийной службе.

Спасатели добавили, молодой человек исчез приблизительно в двухстах метрах от места, куда Уфимка впадает в Белую – возможно, парня унесло именно туда.