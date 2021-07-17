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Происшествия17 июля 2021 16:41

В Башкирии росгвардейцы задержали пьяных пациентов, который устроили дебош в лечебнице

Двое мужчин разбили дверь медучреждения, желая продолжения вечеринки
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Росгвардейцы передали задержанных полицейским

Росгвардейцы передали задержанных полицейским

В башкирском городе Салавате сотрудники Росгвардии задержали двоих пьяных пациентов, которые устроили дебош в клинике. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Сигнал с тревожной кнопки лечебницы поступил на пульт диспетчера Росгвардии в 18:51 15 июля. На объект сразу же выдвинулся экипаж вневедомственной охраны.

В медучреждении росгвардейцы обнаружили разбитое стекло на входной двери и двоих мужчин, которые шумят и ругаются с персоналом. Как установили сотрудники, пациенты нарушили внутрибольничный режим, распив алкоголь, и решили продолжить вечеринку за стенами клиники.

– Когда медики сделали им замечание, мужчины стали проявлять агрессию и повредили дверь, пытаясь во что бы то ни стало покинуть помещение, – передали в Росгвардии.

В итоге 43 и 44-летних уфимцев передали в руки полицейским для дальнейшей работы.