В Башкирии росгвардейцы задержали пьяных пациентов, который устроили дебош в лечебнице

Росгвардейцы передали задержанных полицейским

В башкирском городе Салавате сотрудники Росгвардии задержали двоих пьяных пациентов, которые устроили дебош в клинике. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Сигнал с тревожной кнопки лечебницы поступил на пульт диспетчера Росгвардии в 18:51 15 июля. На объект сразу же выдвинулся экипаж вневедомственной охраны.

В медучреждении росгвардейцы обнаружили разбитое стекло на входной двери и двоих мужчин, которые шумят и ругаются с персоналом. Как установили сотрудники, пациенты нарушили внутрибольничный режим, распив алкоголь, и решили продолжить вечеринку за стенами клиники.

– Когда медики сделали им замечание, мужчины стали проявлять агрессию и повредили дверь, пытаясь во что бы то ни стало покинуть помещение, – передали в Росгвардии.

В итоге 43 и 44-летних уфимцев передали в руки полицейским для дальнейшей работы.