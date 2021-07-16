В Уфе врачи обнаружили в желудке пациента неожиданные предметы

фото предоставлено больницей №21

Врачи уфимской городской больницы №21 обнаружили в желудке пациента неожиданные предметы – шариковую ручку, две душки от очков и две длинные проволоки. Об этом «КП-Уфа» сообщил главный хирург медучреждения Евгений Фролов. По словам специалиста, находки были сделаны во время эндоскопии. Перед этим медики проверили 40-летнего мужчину на рентгене, который не смог заметить ручку в желудке.

Пациента с жалобами на боль в животе привезли в лечебницу на «скорой». Как отметил Фролов, ранее ему уже удаляли инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Такая же процедура потребовалась и сейчас. На этот раз был извлечен целый набор предметов. Манипуляцию при помощи ФГС-аппарата провел врач-эндоскопист Фоат Шарипов. На работу у него ушло порядка получаса. Пациент все это время находился в сознании.

Медики осмотрели желудок мужчины после процедуры – никаких повреждений и кровотечения обнаружено не было. Как именно ручка, душки и проволоки попали туда куда они попали, пациент объяснить не смог – «так вышло», пожал плечами он. Сейчас его готовят к выписке с рекомендацией пройти консультацию у психотерапевта.