В начале выходных в Башкирии пройдут грозовые дожди и ливни

Завтра, 17 июля, в Башкирии пройдут грозовые дожди

Погода на этих выходных в Башкирии будет переменчивой: сначала по региону пройдут грозовые дожди, а затем осадки прекратятся, и наступит жара. Свежим прогнозом поделились синоптики Башгидромета.

– В связи с активизацией атмосферных процессов […] 17 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия. В большинстве районов пройдут грозовые дожди различной интенсивности, ливни, при грозах шквалистые усиления ветра до 15-20м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 25-30°, – отметили специалисты.

В последующие дни, как полагают синоптики, в Башкирии обойдется без существенных осадков. Днем температура воздуха пойдет вверх и составит 25-33°. С наступлением новой недели погода в республкие будет иметь неустойчивый характер, а вероятность осадков увеличится.