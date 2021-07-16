Спикер парламента Башкирии отправился на сплав и не нашел по пути туалетов

фото: facebook.com // Константин Толкачев

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев посетовал, что во время своего туристического сплава по реке Ай практически не встретил туалетов. Об этом председатель Госсобрания-Курултая написал на своей странице в фейсбуке.

– Нашел окно в своем рабочем графике и посвятил пять дней сплаву по реке Ай, – рассказал Толкачев. – Слияние с природой расслабляет и умиротворяет. Тем не менее, полностью отключиться от критического восприятия не получилось. Первое, что обращает на себя внимание, – это практически полное отсутствие элементарных санитарно-гигиенических условий, прежде всего, туалетов. Учитывая большое количество отдыхающих на маршруте, можно себе представить загаженность побережья.

Парламентарий добавил, что во время сплава он видел «варварскую рубку деревьев» для костра и браконьерские способы ловли рыбы. Все это натолкнуло Толкачева на мыли о том, что в регионе необходимо ввести регламент прав и обязанностей отдыхающих – чтобы туристы убирали за собой мусор и не вредили окружающей среде.

Из негативных впечатлений председатель Госсобрания отметил, что «практически нигде» по турмаршруту, где нет сотовой связи, невозможно получить медицинскую помощь, сотрудников МЧС он тоже не видел, «хотя сплав по горной реке нельзя назвать абсолютно безопасным занятием». По словам Толкачева, внутренний туризм в Башкирии набирает популярность и вскрывшиеся в этой сфере проблемы требуют комплексного решения.