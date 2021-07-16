В Уфе 51-летняя «дама с собачкой» оказалась хитрой закладчицей наркотиков

Женщина, как признают полицейские, «абсолютно не похожа на «бывалую закладчицу или наркоманку со стажем». У нее была респектабельная внешность и примечательная шляпа с широкими полями

В Уфе сотрудники полиции задержали 51-летнюю женщину, которая делала закладки с наркотиками во время прогулки с собакой. В МВД Башкирии злоумышленницу прозвали «дамой с собачкой». По данным правоохранителей, она занималась распространением запрещенных веществ, принимая заказы черед теневой сегмент интернета.

– Получив «заказ», злоумышленница оставляла незаконный товар для потенциальных покупателей. Любопытно, что делала она это, абсолютно не вызывая подозрений у прохожих. Дама гуляла по улицам столицы с собачкой и попутно раскладывала так называемую «скорость» по тайникам, – отметили в МВД РБ.

Там добавили, что безработная уфимка распространяла наркотики не только в башкирской столице, но и в Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях. Женщина, как признают полицейские, «абсолютно не похожа на бывалую закладчицу или наркоманку со стажем». У нее была респектабельная внешность и примечательная шляпа с широкими полями.

Подозреваемую задержали с поличным, когда она раскладывала тайник во дворе дома по улице Белякова. Во время досмотра сотрудники обнаружили у нее 78 пакетиков с порошкообразным веществом.

– В своем наркобизнесе злоумышленница использовала довольно необычный способ перевозки запрещенных веществ. Она умело маскировала свертки с «синтетикой» под камни. Полимерные пакетики она размещала в глину для лепки. Таким образом «камни с начинкой» на местности было трудно отличить от природных, – пояснили в правоохранительном ведомстве.

В частном доме задержанной полицейские обнаружили и изъяли еще 15 пакетиков «скорости», а также фасовочный материал, весы и скотч. Закладчице грозит продолжительный срок за решеткой – против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.