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Общество16 июля 2021 12:04

Минобр Башкирии грозит учителям отстранением от работы, если они откажутся прививаться против COVID-19

На данный момент в республике вакцинированы только 46% педагогов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Вакцинированным учителям представят дополнительный выходной

Вакцинированным учителям представят дополнительный выходной

Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало учителям школ сделать прививку от коронавируса до 1 сентября. За отказ вакцинироваться без медицинского отвода педагогов грозят «не допустить до учебного процесса». Тем, кто пройдет процедуру, предоставят дополнительные дни отдыха с сохранением зарплаты. Поощрение прописано в приказе ведомства от 15 июля.

По последним данным, против COVID-19 в Башкирии привились 46% преподавателей школ, колледжей и вузов. Всего в республике вакцинировались более 470 тысяч жителей.