Минобр Башкирии грозит учителям отстранением от работы, если они откажутся прививаться против COVID-19

Вакцинированным учителям представят дополнительный выходной Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало учителям школ сделать прививку от коронавируса до 1 сентября. За отказ вакцинироваться без медицинского отвода педагогов грозят «не допустить до учебного процесса». Тем, кто пройдет процедуру, предоставят дополнительные дни отдыха с сохранением зарплаты. Поощрение прописано в приказе ведомства от 15 июля.

По последним данным, против COVID-19 в Башкирии привились 46% преподавателей школ, колледжей и вузов. Всего в республике вакцинировались более 470 тысяч жителей.