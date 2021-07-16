«Многие задыхаются от кашля»: в уфимской поликлинике образовалась гигантская очередь

фото: читательница "КП-Уфа"

В уфимской поликлинике №50 днем 15 июля образовалась гигантская очередь на прием к терапевту. В потоке смешались все: одни ожидали обычного осмотра, другие надеялись узнать результаты ПЦР-теста на коронавирус, третьи пришли, чтобы просто закрыть больничный. О столпотворении в медучреждении «КП-Уфа» рассказала читательница

– Основная проблема в том, что у терапевта нет записи. Все приходят в живую очередь: на вакцинацию, взять результаты ПЦР-теста на коронавирус, получить лечение. Все идут к одному врачу. Люди не знают, больные они или здоровые. Многие задыхаются от кашля. Одна женщина привела своего задыхающегося мужа – вместе они просидели более двух часов. А потом врач сказал ей, что прием ограничен по времени, и он не сможет его осмотреть, – поделилась собеседница.

Она пояснила, что на всю поликлинику работают два терапевта: первый принимает до четырех часов дня, а затем до вечера его сменяет второй. Тем временем кабинет, где делают прививку против COVID-19, по словам источника, не пользуется особой популярностью у посетителей и пустует.