Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2021 8:45

Аналитики рассказали, на что больше всего тратят деньги жители Башкирии

Башстат обследовал бюджеты домашних хозяйств
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На оплату услуг жители Башкирии тратят почти 25% доходов

На оплату услуг жители Башкирии тратят почти 25% доходов

Жители Башкирии по итогам 2020 года стали тратить меньше денег на оздоровительные услуги и досуг. Сокращение расходов связано «с падением доходов и карантинными ограничениями» в пандемию. Об этом сообщил Башстат. Ведомство провело выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств.

Аналитики выяснили, на что именно уходят деньги у среднестатистического жителя республики (в расчете на 16 915 рублей в месяц на человека). Больше всего граждане тратятся на непродовольственные товары (39,5%), продукты питания (34,6%) и оплату услуг (24,2%). Отдельной категорией статистики выделили алкогольные напитки – на них приходится 1,7% расходов.