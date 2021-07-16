Аналитики рассказали, на что больше всего тратят деньги жители Башкирии

На оплату услуг жители Башкирии тратят почти 25% доходов

Жители Башкирии по итогам 2020 года стали тратить меньше денег на оздоровительные услуги и досуг. Сокращение расходов связано «с падением доходов и карантинными ограничениями» в пандемию. Об этом сообщил Башстат. Ведомство провело выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств.

Аналитики выяснили, на что именно уходят деньги у среднестатистического жителя республики (в расчете на 16 915 рублей в месяц на человека). Больше всего граждане тратятся на непродовольственные товары (39,5%), продукты питания (34,6%) и оплату услуг (24,2%). Отдельной категорией статистики выделили алкогольные напитки – на них приходится 1,7% расходов.