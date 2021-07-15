Моргенштерн заплатит за плагиат песни только 50 тысяч рублей

фото: instagram.com // morgen_shtern

Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн заплатит 50 тысяч рублей вместо 300 тысяч рублей за плагиат песни «Владимир Путин молодец», автором которой является Олег Лихачев. Верховный суд Башкирии изменил решение Кировского районного суда после рассмотрения апелляции.

Напомним, в начале текущего года Лихачев подал в суд на Моргенштерна. Истец заявил, что последний без разрешения использовал его песню, и потребовал с музыканта 300 тысяч рублей компенсации. В марте Кировский районный суд удовлетворил требования автора трека и взыскал с рэпера вышеуказанную сумму.

Алишер и его адвокат просто так сдаваться не собирались и подали апелляцию, которая позволила им уменьшить сумму компенсации в шесть раз - до 50 тысяч рублей.

– Верховный Суд Республики Башкортостан изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Алишера Моргенштерна в пользу истца Олега Лихачева компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 000 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 рублей. В остальной части решение районного суда оставлено без изменения, – передала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.