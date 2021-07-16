Стало известно, какой город Башкирии получает меньше всего денег из бюджета республики

Уфа получила в 45 раз больше денег, чем Агидель

В 2020 году наименьшую финансовую помощь из бюджета Башкирии получил город Агидель. Муниципалитету выделили всего лишь 415,9 млн рублей. Больше всего денег региональная казна ассигновала столице Уфе – 19 млрд рублей (в 45 раз больше, чем Агидели). Об этом «КП-Уфа» сообщили в Минфине РБ.

– В 2020 году бюджетам муниципальных образований […] из бюджета республики предоставлена финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов в общей сумме 78,9 млрд. рублей, из них целевая – 67,0 млрд. рублей, нецелевая – 11,9 млрд. рублей, – передали в ведомстве.

В Минфине добавили, что расходы бюджета Башкирии в 2020 году составили 259,4 млрд рублей (+44,2 млрд рублей к прошлому году).