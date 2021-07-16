В Башкирии ущерб сельскому хозяйству от засухи оценили в 3,4 млрд рублей

В результате засухи в республике пострадали посевы 335 хозяйств Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как известно, в этом году на территории Башкирии установилась жаркая и сухая погода. Начиная с середины мая, в регионе наблюдался суховей – горячий ветер, приносящий засуху. Как следствие, сельскому хозяйству республики было нанесен серьезный ущерб. В министерстве сельского хозяйства Башкирии рассказали «КП-Уфа», что рекордного урожая, какой получили аграрии в прошлом году, ждать не приходится.

- В результате засухи в республике пострадали посевы 335 хозяйств, в республике планируется ввести режим ЧС. Влиянию опасных агрометеорологических явлений подверглись 311 тысяч гектаров посевов, 150 тысяч из них погибли, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Минсельхоза Башкирии.

По данным министерства, предварительный ущерб от засухи в регионе оценивается на сумму порядка 3,4 млрд рублей.