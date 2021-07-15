В сети появилось видео с «забастовкой водителей «Башавтотранса». Госперевозчик назвал его «недостоверным»

фото: glavarb.ru

Вечером 14 июля в телеграм-каналах и социальных сетях начало распространяться видео, на котором, предположительно, водители «Башавтотранса» в Стерлитамаке заявляют о забастовке из-за уменьшения заработной платы. В беседе с «КП-Уфа» госперевозчик назвал информацию в ролике «недостоверной».

На опубликованной записи видно стоянку, на которой припаркованы несколько маршруток №36, которые принадлежат «Башавтотрансу». За кадром слышно голос одного из водителей:

– Мы сегодня съехали [с маршрута]. Машины стоят на стоянке. Люди жалуются, конечно, но, блин, в связи с такой заработной платой у нас половина водителей маршрута №36 уволилась, и работать практически некому.

Затем автор ролика снимает коллективное обращение водителей. На видео можно заметить семерых человек, их лица в кадр не попадают – видно только ноги и туловища. Говорит при этом только один человек:

– Уважаемые руководители «Башавтотранса». Мы, водители стерлитамакского АТП маршрута №36, сегодня, 13 июля, в 12 часов дня съехали с маршрута, в связи с тем что заработная плата не соответствует нашей работе. Руководство […] на диалог с нами не идет и нас не слышит. Просим вас принять какие-то меры, потому что у всех семьи, кредиты – надо жить. С каждым месяцем наша зарплата все меньше и меньше. Поэтому обращаемся к вам, чтобы вы провели проверку и чтобы наша заработная плата соответствовала объему работы, – произносит обращение мужчина.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в «Башавтотранс». Там «информацию о сходе водителей» с маршрута №36 назвали «недостоверной», равно как и информацию «о постоянном снижении заработной платы»: «Согласно положению об оплате труда и трудовым договорам заработная плата начисляется за фактически отработанное на маршруте время», – отметила сотрудница отдела маркетинга и связей с общественностью.

– По сланцам [которые были надеты на большинстве участников видео] мы не можем определить, кто это. Наши водители выходят в форме. Директор стерлитамакского филиала побеседовал с водителями – и никто из них не сказал, что был автором, выкладывал или снимался в видео, – добавила представитель госперевозчика.

Она заключила, что «Башавтотранс» продолжит «внутреннюю работу» в связи с публикацией видео.