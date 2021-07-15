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Общество15 июля 2021 11:28

Бывшего главархитектора Уфимского района заподозрили в использовании поддельного диплома

Следствие возбудило уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры

Бывший начальник управления архитектуры и градостроительной деятельности Уфимского района подозревается в использовании поддельного диплома о высшем образовании при устройстве на работу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В мае 2019 года 33-летний местный житель был назначен на должность […] главного архитектора, – передали в надзорном ведомстве. – Основанием для трудоустройства послужил диплом о высшем профессиональном образовании.

Когда прокуратура сделала запрос в высшее учебное заведение, там не смогли подтвердить, что главархитектор проходил обучение. Между тем мужчина, находясь в должности, имел доступ к гостайне и мог выдавать разрешения на строительство объектов капитального строительства.

Материалы прокурорской проверки были переданы в органы следствия, которые в итоге возбудили уголовное дело об использовании заведомо поддельного официального документа. Архитектор Уфимского района успел уволиться со службы по собственному желанию.