Жители Уфы избили иностранцев в центре города

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В центре Уфы рядом с Гостиным двором мужчины избили граждан Египта. Видео с нападением на иностранцев попало в соцсети. МВД Башкирии проводит проверку по факту инцидента.

По данным «КП-Уфа», потасовка произошла на остановке общественного транспорта «Гостиный двор» 20 июня. По записи сложно определить точное количество участников конфликта. Видно только, что один молодой человек постоянно пытается разнять дерущихся.

Точки кипения разборка достигла, когда уфимец начал душить египтянина сзади. Затем он же под улюлюканье собравшейся толпы сначала нокаутировал парня, который тщетно старался прекратить потасовку, а потом ногой «вырубил» другого иностранца. На этом видео обрывается.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии, где заявили следующее:

«Сообщение о драке было зарегистрировано. Участники доставлены в отдел полиции №9 города Уфы. В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения».

В ведомстве также добавили, что все участники конфликта живы и сейчас здоровы.

Кем были пострадавшие иностранцы - студентами или туристами, - пока неизвестно.