Глава башкирского Госкомитета по ЧС предостерег жителей от купания зловещим фото

фото: vk.com // Фарит Гумеров

Глава Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров предостерег жителей республики от опасности купания в необорудованных местах. В своих соцсетях он опубликовал снимок, на котором один из сотрудников ведомства предстал в образе смерти с косой на диком пляже. В руках спасатель держит похоронный венок с лентой, на которой написано, что «вода ошибок не прощает».

– Что только не придумают спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, чтобы уберечь граждан от трагедий на воде в купальный сезон! – отметил в своем посте Гумеров. – Впереди – длительные праздничные и выходные дни. Обращаемся к жителям и гостям республики с просьбой неукоснительно соблюдать меры безопасности на водных объектах!

По оперативным данным Госкомитета по ЧС, с начала 2021 года из водоемов Башкирии было извлечено 99 погибших, в том числе 13 детей.